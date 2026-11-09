بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أنهم "أهل منطق ومنفتحون على الحوار".



وأشار الى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بإنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم".