وزير الخارجية السوري ينفي نشر بلاده لأي قوات في اليمن

نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين نشر بلاده أي قوات في اليمن، أو وجود "خطة قريبة" بهذا الصدد، في وقت تعمل السعودية، الداعمة للحكومتين السورية واليمنية، على حشد دعم دولي في مواجهة الحوثيين.



وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق "ليس هناك نشر قوات في اليمن وليس هناك حتى خطة قريبة بهذا الأمر"، مضيفا أن اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية يقوم على "إعادة بناء الجيش السوري" والتعاون في مجال "الصناعات الدفاعية".



وأفاد مسؤولون يمنيون مرتبطون بالحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده الرياض، وكالة فرانس برس السبت، بأن سوريا بدأت نشر جنود في السعودية واليمن وتعتزم نشر المزيد، لمساندة القوات الحكومية والتحالف في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.