أوكرانيا ستعقد اجتماعات منفصلة مع الأوروبيين والناتو في أبوظبي

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف أن وفد بلاده إلى المحادثات مع روسيا التي تبدأ الثلاثاء في أبوظبي بوساطة أميركية، سيعقد "اجتماعات تنسيقية منفصلة" مع ممثلين أوروبيين موفدين إلى العاصمة الإماراتية.



وقال عمروف عبر تلغرام "سيكون في أبوظبي ممثلون عن دول أوروبية، بينها دول المجموعة الأوروبية الرباعية (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، إلى جانب ممثلين عن حلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية.

وسنعقد اجتماعات تنسيقية منفصلة مع شركائنا الأوروبيين".