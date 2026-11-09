رئيس الوزراء العراقي: نسعى لزيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين ب/ي بحلول 2032

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله اليوم الاثنين إن بغداد تهدف إلى زيادة إنتاج النفط إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وإلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2032، بما يشمل حوالي مليون برميل يوميا من إقليم كردستان.