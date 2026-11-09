مدينة خورفكان الإماراتية تغلق شاطئا بالمنطقة بعد رصد بقعة نفطية

أعلنت سلطات بلدية مدينة خورفكان الإماراتية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أغلقت شاطئا في المدينة اليوم الاثنين بعد رصد بقعة نفطية.



ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

