كندا تشدّد على أهمية محادثات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا

شدّدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الاثنين على أهمية المحادثات المقرّرة بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع في أبوظبي بوساطة أميركية، معتبرة أن استعداد الطرفين لبحث تسوية تنهي الحرب أمر "إيجابي".



وقالت أناند لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس "مضت فترة منذ آخر مرة جلس فيها الطرفان إلى طاولة المفاوضات، لذا أودّ التأكيد على أهمية الاجتماع في أبوظبي".



وأضافت "أثق بأنّ الطرفين مستعدّان لبحث تسوية محتملة (...) وهذا أمر إيجابي".



وتجري محادثات بين كييف وموسكو في 10 و11 تشرين الثاني في أبوظبي بوساطة أميركية سعيا لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.



وتكثف القوى الأوروبية جهودها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية للحرب الروسية على أوكرانيا منصفة لكييف، وتجنب تقديم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لموسكو من دون التشاور مع الأوروبيين.





