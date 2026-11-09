قتلى في قطاع غزة والسبب تساقط الامطار

قُتل امرأة وثلاثة أطفال صغار في انهيار تلة رملية على الخيام، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة في قطاع غزة.

وسلطت هذه الواقعة الضوء على الخطر الذي يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين مع بدء موسم الأمطار الشتويّ.

وقال مسعفون إنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت متأخر، الأحد، جرفت تلة رملية مجاورة لمخيم للعائلات النازحة جنوب دير البلح، في وسط غزة.

وأظهر مقطع فيديو تحققت رويترز من صحته سكانا يستخدمون المطارق لكسر كتل صخرية رملية كبيرة وآخرين يزيلون الرمل بالمجارف بحثًا عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض باستخدام مصابيح يدوية.