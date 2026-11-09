إيران وأوكرانيا تتصدران أولويات اجتماع وزاري لمجموعة السبع في باريس

بدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعًا في باريس يستمر ليومين ويحضره ممثلو دول أخرى,

ويُتوقع أن يسعوا خلاله الى حث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع إيران وضمان تسوية منصفة لأوكرانيا، وسط مخاوف من تقارب أميركيّ مع موسكو واحتمال تعثر المحادثات مع طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ الشرق الأوسط سيكون ملفًا محوريًا في المحادثات، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحريّ وهرمز وقضايا الطاقة.

وبعد تراجع حدّة الأعمال الحربية في حرب الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية، لوّحت واشنطن وإسرائيل في الآونة الأخيرة باحتمال شنّ ضربات جديدة على إيران، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع واتساع نطاق تداعيات بشكل إضافي.

وفي ظل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتجنّب جولة جديدة من التصعيد، يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، في البيت الأبيض الاثنين.

ولم يستبعد ترامب شنّ ضربات، لكنه هدّأ من المخاوف بقوله لشبكة "سي إن إن" الأحد، إن استئناف القتال "مستبعد للغاية" ما دامت المحادثات مستمرة.

وحذّر وزير خارجيته ماركو روبيو الذي يحضر اجتماع باريس، من عدم إحراز "أي تقدم" في المحادثات مع إيران.

واعتبر أنّ مطالب طهران "ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها سخيف ومثير للاستهجان وغير واقعي إطلاقا".

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول "بالتأكيد لا يمكننا تحمل أي تصعيد عسكري في هذه المرحلة"، مضيفا أن محادثات مجموعة السبع "ستركّز على تحديد سبل ضمان تجنبه بالفعل".