اجتماع بين وزيري الخارجية السوريّ والأردنيّ في دمشق

اجتمع وزيرا الخارجية السوريّ والأردنيّ في دمشق للمرة الأولى منذ أن أسفرت غارات جوية أردنية عن مقتل مدنيين في جنوب سوريا الشهر الماضي.

وأعلنا إجراء تحقيق مشترك في الواقعة وتوقيع 11 اتفاقية تعاون جديدة.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنّ الأردن أبدى تفهمًا وانفتاحًا تجاه تسوية الواقعة التي حدثت في محافظة درعا.

وأكّد أنّ البلدين شكلا لجنة أمنية وفنية مشتركة للتحقيق في ملابسات الغارات الجوية.

أمّا نظيره أيمن الصفدي فقال: “الدم السوري غالي علينا كما الدم الأردنيّ”.

وعبر مجددًا عن تعازيه للشيباني وأسر الضحايا.