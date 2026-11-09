السعودية وعُمان تحثان على مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بالمنطقة

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن وزيري خارجية المملكة وسلطنة عمان شددا في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في المنطقة وحماية أمن الملاحة البحرية.



