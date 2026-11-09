إيران: لا نعتزم إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تلب 7 شروط

أعلن مسؤول أمني إيراني كبير لوسائل إعلام رسمية أنه ليس لدى إيران أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم تتخذ واشنطن خطوات عملية لتلبية الشروط السبعة التي وضعتها طهران في اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة في يونيو حزيران.





