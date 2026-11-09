مصدران لرويترز: مسؤولون فرنسيون يشتبهون وقوف إيران وراء اختراق استهدف أنظمة تبريد

أعلن مصدران مطلعان اليوم الاثنين أن مسؤولين فرنسيين يشتبهون في أن متسللين إلكترونيين مدعومين من الدولة الإيرانية يقفون وراء هجمات إلكترونية عطلت أنظمة تبريد وثلاجات تجارية في أنحاء فرنسا الشهر الماضي.



ومن شأن عملية الاختراق هذه أن تصبح من بين أكثر الهجمات الإلكترونية تسببا في أعطال منذ اندلاع حرب إيران في فبراير شباط، وهي حرب شهدت وقائع متفرقة يشتبه بأنها تسببت في اضطرابات إلكترونية.



ومن بين هذه الاضطرابات تعطل نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار ومحطات أمريكية لمعالجة المياه في يوليو تموز وسفن كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس آب.





