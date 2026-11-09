السعودية تعلن تعرض خط أنابيب شرق-غرب لاستهداف لم يؤثر على عملياته التشغيلية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن خط أنابيب النفط شرق-غرب تعرض لاستهداف أسفر عن اندلاع حريق محدود، من دون أن يؤثر على عملياته التشغيلية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن "خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة تعرّض، اليوم الاثنين... للاستهداف، ونتج عنه نشوب حريق محدود، تمكنت فرق الطوارئ من إخماده". وأكد المصدر أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو يؤثر على "العمليات التشغيلية للخط".