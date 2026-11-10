التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة فوق المنطقة الشرقية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن اليوم الثلاثاء أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة، وذلك خلال ليلة شهدت نشاطا متزايدا من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية.



وتعرضت المنطقة الشرقية، التي تمثل المحرك الاقتصادي للمملكة، لهجمات عديدة من الحوثيين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتضم المنطقة غالبية احتياطيات النفط والغاز في المملكة، كما تضم المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الذي تعرض لأضرار جسيمة في هجوم وقع في أكتوبر تشرين الأول.