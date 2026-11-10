لافروف: اتفاق الديزل مع أميركا يؤتي ثماره والأسعار تنخفض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق الذي تورد موسكو بموجبه الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية بدأ بالفعل يؤتي ثماره وأدى إلى انخفاض الأسعار.



وأضاف لافروف في مقال نشر اليوم الثلاثاء بصحيفة كوميرسانت الروسية أن موسكو تختلف عن الغرب في أنها لا تستخدم اقتصادها لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة الدول التي تعتبرها خصوما أو منافسين.



وكتب لافروف في المقال: "منذ عام 2022، زودنا أوروبا بموارد طاقة بقيمة 320 مليار دولار".



وأضاف: "كان الاتفاق بين الرئيسين الروسي والأميركي على تعليق القيود المفروضة على تصدير الديزل الروسي مساهمة مهمة في أمن الطاقة. وقد بدأنا بالفعل في تنفيذه، مما أدى على الفور إلى خفض الأسعار".

