ترامب يتحدث عن "زخم إيجابي" لاتفاق مع إيران بعد لقائه رئيس الوزراء القطري

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن "زخم إيجابي" نحو التوصل الى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، عقب لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تساهم بلاده في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إنه أجرى "محادثة ممتازة" مع رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، وأن الحديث تطرق بشكل رئيسي الى إيران.وأضاف: "قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وغيرها، تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن، أي بعبارة أخرى، مواصلة أعظم حصار بحري في التاريخ، وعملية البوابة الحديد الجديدة... وتاليا (الحصار) برا وبحرا".وتابع ترامب: "نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت". وفي حين أكد أن واشنطن جاهزة لشنّ ضربات جديدة على إيران، قال إن ذلك "مستبعد الى حد كبير".وأكد "توافقنا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، وهذا أمر غير قابل للتفاوض!".وفي منشور لاحق، أكد موقفه قائلا من البيت الأبيض إن "إيران، من الناحية العسكرية، انتهت فعليا. نحن نكتفي بالحفاظ على الوضع الراهن. لكن إذا اضطررنا للعودة، فنحن على أتم الاستعداد ومجهزون بالكامل للتحرك".