بدء المحادثات في أبوظبي بين كييف وواشنطن وموسكو

انطلقت في أبوظبي الثلاثاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا التي تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة فيها على أمل وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر في وفد موسكو.



ونشر الإعلام الرسمي الروسي صورة للوفدين الأوكراني والروسي وهما يجلسان مقابل بعضيهما بعضا بحضور مبعوثي واشنطن. ويعد الاجتماع الأول بين الطرفين منذ أكثر من ثمانية أشهر