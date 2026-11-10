الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
بدء المحادثات في أبوظبي بين كييف وواشنطن وموسكو
أخبار دولية
2026-11-10 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بدء المحادثات في أبوظبي بين كييف وواشنطن وموسكو
انطلقت في أبوظبي الثلاثاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا التي تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة فيها على أمل وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر في وفد موسكو.
ونشر الإعلام الرسمي الروسي صورة للوفدين الأوكراني والروسي وهما يجلسان مقابل بعضيهما بعضا بحضور مبعوثي واشنطن. ويعد الاجتماع الأول بين الطرفين منذ أكثر من ثمانية أشهر
أخبار دولية
المحادثات
أبوظبي
وواشنطن
وموسكو
التالي
الموفد الأميركي يدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا
رضائي لأميركا: توقفوا عن اختلاق أخبار كاذبة عن محادثات وهمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-30
كييف وموسكو تعلنان بدء عمليات الإجلاء الإنسانية من مدينة أوليشكي الأوكرانية
أخبار دولية
2026-10-30
كييف وموسكو تعلنان بدء عمليات الإجلاء الإنسانية من مدينة أوليشكي الأوكرانية
0
أخبار دولية
2026-10-21
الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن منتصف تشرين الثاني
أخبار دولية
2026-10-21
الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن منتصف تشرين الثاني
0
آخر الأخبار
2026-09-15
الجزيرة: بدء محادثات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن
آخر الأخبار
2026-09-15
الجزيرة: بدء محادثات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن
0
أخبار دولية
2026-09-08
زيلينسكي: كييف تتطلع إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر
أخبار دولية
2026-09-08
زيلينسكي: كييف تتطلع إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:41
كندا تعيد فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية
أخبار دولية
05:41
كندا تعيد فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية
0
أخبار دولية
04:16
الموفد الأميركي يدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا
أخبار دولية
04:16
الموفد الأميركي يدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا
0
أخبار دولية
00:52
رضائي لأميركا: توقفوا عن اختلاق أخبار كاذبة عن محادثات وهمية
أخبار دولية
00:52
رضائي لأميركا: توقفوا عن اختلاق أخبار كاذبة عن محادثات وهمية
0
أخبار دولية
00:31
روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان وعملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:31
روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان وعملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-18
أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر
خبر عاجل
2026-03-18
أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-11
كيف يبدو المشهد من محيط مرتفعات علي الطاهر؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-11
كيف يبدو المشهد من محيط مرتفعات علي الطاهر؟
0
أخبار دولية
2026-03-01
لاريجاني يحذر من أي محاولات لإثارة انقسامات في إيران
أخبار دولية
2026-03-01
لاريجاني يحذر من أي محاولات لإثارة انقسامات في إيران
0
أمن وقضاء
2026-03-06
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أمن وقضاء
2026-03-06
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكواشرة وعيدمون… حكاية تركيا على أرض عكار!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكواشرة وعيدمون… حكاية تركيا على أرض عكار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الغاز من سوريا للكهرباء على نار قطرية حامية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الغاز من سوريا للكهرباء على نار قطرية حامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
معبر العبودية يعود… جسر بين دولتين جمعتهما الجغرافيا وممر لمصالح تتجاوز الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:14
معبر العبودية يعود… جسر بين دولتين جمعتهما الجغرافيا وممر لمصالح تتجاوز الحدود
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026
0
أخبار لبنان
11:58
بعد اعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانويّ... كرامي أكّدت التفاوض
أخبار لبنان
11:58
بعد اعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانويّ... كرامي أكّدت التفاوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
2
اسرار
23:25
أسرار الصحف 10-11-2026
اسرار
23:25
أسرار الصحف 10-11-2026
3
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
06:37
سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة
أخبار لبنان
06:37
سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة
5
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
6
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية الفرنسي: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم الإلكتروني على المبردات وستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية الفرنسي: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم الإلكتروني على المبردات وستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران
7
صحف اليوم
23:58
بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)
صحف اليوم
23:58
بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More