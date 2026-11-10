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الموفد الأميركي يدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

أخبار دولية
2026-11-10 | 04:16
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الموفد الأميركي يدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا
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الموفد الأميركي يدعو إلى إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا

دعا المبعوث الأميركي جاريد كوشنر من أبوظبي إلى وضع إطار أمني جديد لأوكرانيا وروسيا وأوروبا بما يضمن تحقيق السلام، مع بدء المحادثات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن.
     
وقال كوشنر: "آمل بألّا يقتصر اليوم على بحث القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية وضع حد للحرب.. بل كذلك الكيفية التي يمكننا من خلالها تأسيس علاقات أمنية صحيحة بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا من أجل وضع إطار عمل جديد وعدم الاكتفاء بإنهاء الحرب فحسب"، لضمان "عقود، إن لم يكن قرونا، من السلام".
     

أخبار دولية

الأميركي

لأوكرانيا

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