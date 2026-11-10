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o
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كندا تعيد فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية
أخبار دولية
2026-11-10 | 05:41
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كندا تعيد فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية
أعادت كندا الثلاثاء فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية دورها في البرنامجين النووي والصاروخي للجمهورية الإسلامية، أو تمويل "أنشطة خبيثة".
وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية على هامش اجتماع لمجموعة السبع في باريس، شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي "ملّت" و"ملّي". وسبق لأوتاوا أن رفعت في العام 2016 عقوباتها عن هذه الشركات، لكنها شددت على أن إعادة فرضها باتت ضرورية "لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي".
أخبار دولية
عقوبات
إيرانية
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