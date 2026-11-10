برميل خام برنت ينخفض إلى ما دون 90 دولارا في ظل تفاؤل بالمفاوضات بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط بشكل إضافي الثلاثاء غداة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن امكان التوصل الى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، إذ انخفض سعر خام برنت المرجعي عالميا إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ آب.



وسجّل خام برنت بحر الشمال تسليم كانون الثاني، سعر 89,66 دولارا صباح الثلاثاء، قبل أن يرتفع بشكل طفيف ويسجل 90,33 دولارا قرابة الساعة التاسعة وخمس دقائق بتوقيت غرينيتش. أما خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول، فتراجع بنسبة 2,29%، وسجّل 84,86 دولارا للبرميل.