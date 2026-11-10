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ترامب: الحرب مع إيران انتهت عملياً من الناحية العسكرية
أخبار دولية
2026-11-10 | 08:05
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ترامب: الحرب مع إيران انتهت عملياً من الناحية العسكرية
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ترامب: الحرب مع إيران انتهت عملياً من الناحية العسكرية
في تحرّك دبلوماسي غير معلن مسبقاً، يشارك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، في اجتماعات موسّعة على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، حيث يلتقي وزراء خارجية دول أوروبية والسعودية، لبحث الحرب مع إيران وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.
وتأتي هذه المحادثات بعد يوم من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث ناقشا جهود إنهاء الحرب وتقريب وجهات النظر بين واشنطن.
وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، اعتبر ترامب أن الحرب مع إيران انتهت عملياً من الناحية العسكرية، مستبعداً في الوقت الراهن استئناف الضربات الواسعة.
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