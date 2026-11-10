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العراق يعيد فتح معبر الشيب مع إيران ويغلق معبر مندلي

أخبار دولية
2026-11-10 | 06:39
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العراق يعيد فتح معبر الشيب مع إيران ويغلق معبر مندلي
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العراق يعيد فتح معبر الشيب مع إيران ويغلق معبر مندلي

في خطوة تعكس استمرار محاولات بغداد الموازنة بين علاقاتها مع واشنطن وطهران، أعاد العراق فتح معبر الشيب الحدودي مع إيران، بعد نحو ثلاثة أسابيع على إغلاقه، وسط تقارير عن ضغوط أميركية لتقييد حركة المعابر بين البلدين، في إطار تشديد الخناق الاقتصادي على طهران.

وكان إغلاق المعبر قد أثار احتجاجات وتوتراً بين السلطات المحلية في محافظة ميسان والحكومة العراقية، فيما برّرت بغداد إعادة فتحه باستكمال الإجراءات الفنية اللازمة. 
وفي المقابل، أعلنت السلطات العراقية إغلاق معبر مندلي مع إيران مؤقتاً اعتباراً من الجمعة، لأسباب قالت إنها مرتبطة بأعمال الصيانة والاستعداد لموسم الأمطار.

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