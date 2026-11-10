الخارجية القطرية: اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية مع الرئيس الأميركي اتسم بالإيجابية

أعلن الخارجية القطرية أن اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية مع الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض اتسم بالإيجابية.



وأكد المتحدث باسم الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها.



ولفت الى أن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة وهناك ردود فعل إيجابية من الطرفين.



وقال: نعمل دون كلل لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن الأزمة بين واشنطن وطهران ولإنهاء حالة عدم اليقين واللاسلم واللاحرب.



وأضاف: "اقتراب فصل الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يضاعف تكلفة الأزمة الجارية بين واشنطن وطهران.