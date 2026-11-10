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فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية حوادث اختراق إلكتروني
أخبار دولية
2026-11-10 | 06:35
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فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية حوادث اختراق إلكتروني
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه جرى استدعاء السفير الإيراني لدى البلاد صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية حوادث اختراق إلكتروني استهدفت أجهزة تبريد في عدد من المتاجر الكبرى.
وقالت الوزارة: "تم صباح اليوم استدعاء السفير الإيراني، وهو إجراء كان الوزير قد أعلن عنه بالأمس. واستقبله الأمين العام للوزارة".
أخبار دولية
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