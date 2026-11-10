آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة إسرائيلية "في أسرع وقت ممكن"

يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية الثلاثاء، في وقت سيفقد فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو أغلبيته البرلمانية، بينما يواصل منافسه غادي آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.



وتأمل الأحزاب المعارضة لنتانياهو في التحرك سريعا بشأن أولويات رئيسية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية خصوصا خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023.



وكان هرتسوغ كلّف آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة، مانحا إياه مهلة 28 يوما لاستكمال المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافيا.



وقبل أداء اليمين الدستورية، تعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتحل بدلا من حكومة نتانياهو.



وقال للصحافيين "أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن".



وقبيل افتتاح الكنيست، أعلن حزب آيزنكوت عن إحراز تقدم في تسمية مرشحين لتولي مناصب رئيسية في المجلس التشريعي.



وأشار حزب "يشار" أو "المستقيم" إلى اعتزامه طرح اسم متان كاهانا، وهو مثل آيزنكوت ضابط عسكري بارز سابق، لمنصب رئيس الكنيست.



أما أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المنتمي إلى معسكر آيزنكوت والذي أدى دورا محوريا في تحديد الجهات التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة المقبلة، فسيُرشّح لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.



ويؤدي النواب اليمين الدستورية الثلاثاء في وقت لا يمتلك فيه أي من تكتل نتانياهو اليميني أو تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت أغلبية برلمانية واضحة.



وسيحتاج مرشح المعارضة لرئاسة الكنيست إلى الحصول على عدد من الأصوات يفوق ما يحصل عليه أي مرشح يحظى بدعم تكتل نتانياهو الذي يحاول تأجيل التصويت على انتخاب رئيس للمجلس.



ومن المقرر أن تبدأ المراسم بعد الظهر في ساحة البرلمان بالقدس، حيث سيستقبل الرئيس إسحق هرتسوغ حرس الشرف.



وسيلقي هرتسوغ كلمة عند الساعة الرابعة بعد الظهر (14,00 ت غ)، بمناسبة أداء أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا اليمين الدستورية،



وسيضع الرئيس إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارية المخصصة للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال المعارك ولقتلى العمليات، قبل أن يفتتح رسميا الجلسة في قاعة الهيئة العامة للكنيست ويلقي كلمة أمام الأعضاء.



ويضم الكنيست الجديد 33 امرأة، وهو رقم قياسي مع انطلاق دورة برلمانية، إلى جانب أصغر عضو كنيست يُنتخب في تاريخ إسرائيل وهو يوناتان شاليف (24 عاما) من حزب "معا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت.