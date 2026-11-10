الرئيس الإسرائيلي يدعو مع بدء أعمال الكنيست إلى تقديم تنازلات لتشكيل حكومة

حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء مختلف القوى السياسية على تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال افتتاحه الجلسة الأولى للكنيست الجديد، عقب انتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة.



وقال هرتسوغ، بعد قرعه المطرقة ثلاث مرات إيذانا ببدء أعمال الكنيست السادس والعشرين: "مدّوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم".



ومن المقرر أن يؤدي النواب المئة والعشرون اليمين الدستورية، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بتشكيل الحكومة المقبلة والمستقبل السياسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.