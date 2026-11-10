روبيو: لا حاجة لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه أبلغ الحلفاء في مجموعة السبع بأن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري الأميركيين فعالان للغاية، لدرجة أن الرئيس دونالد ترامب لا يحتاج إلى شن عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.



وفي تصريحات للصحفيين في باريس، قال روبيو إن الضرر الاقتصادي الذي ألحقته واشنطن بإيران يتفاقم مع مرور الوقت، لكن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى "اتفاق حقيقي". وأضاف أنه مع ذلك فإن الشروط التي لا تزال طهران تفرضها "عبثية".