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واشنطن تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد سحبها طائرات من قاعدة بريطانية
أخبار دولية
2026-11-10 | 09:43
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واشنطن تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد سحبها طائرات من قاعدة بريطانية
أعلن الجيش الأميركي أنه يتخذ تدابير أمنية "منسقة ومناسبة"، بعد أن أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية سحبه ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة من قاعدة جوية بريطانية ثانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، إن سحب طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق إنكلترا تم بعد ظهور تهديد من إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الطبيعة الدقيقة" للخطر الإيراني ما زالت موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين.
من جهته، رفض متحدث باسم القيادة الأميركية في أوروبا (يوكوم) مناقشة "تدابير محددة لحماية القوات"، مشيرا إلى أن هناك عوامل متنوعة قد تؤثر على هذه القرارات.
وقال المتحدث: "بالشراكة الوثيقة مع حلفائنا من الدولة المضيفة، تظل كل من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهول وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ليكنهيث في حالة تأهب"، والأخيرة قاعدة جوية بريطانية أخرى قريبة.
وأضاف: "نتخذ معا إجراءات منسقة ومناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية، والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدول المضيفة، والمتعاقدين، وجميع عائلاتنا".
ويأتي ذلك بعد أسابيع من سحب الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة جوية بريطانية أخرى هي فيرفورد، بسبب ما قال الرئيس دونالد ترامب إنها تهديدات مرتبطة بإيران.
وجاء ذلك عقب حادث أمني وقع في القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا في أيلول، رجّح رئيس الوزراء آندي بورنم إن يكون الحرس الثوري الإيراني وراءه.
وأوقف سبعة أشخاص، بينهم بريطاني إيراني، على خلفية ما يشتبه أنه مخطط لاستهداف القاعدة، وتم توجيه اتهامات لاثنين منهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
أخبار دولية
واشنطن
طائرات
قاعدة بريطانية
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