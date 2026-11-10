الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وين كنتي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد سحبها طائرات من قاعدة بريطانية

أخبار دولية
2026-11-10 | 09:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تعلن اتخاذ تدابير &quot;مناسبة&quot; بعد سحبها طائرات من قاعدة بريطانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
واشنطن تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد سحبها طائرات من قاعدة بريطانية

أعلن الجيش الأميركي أنه يتخذ تدابير أمنية "منسقة ومناسبة"، بعد أن أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية سحبه ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة من قاعدة جوية بريطانية ثانية.
     
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، إن سحب طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق إنكلترا تم بعد ظهور تهديد من إيران.
     
وأشارت الصحيفة إلى أن "الطبيعة الدقيقة" للخطر الإيراني ما زالت موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين.
     
من جهته، رفض متحدث باسم القيادة الأميركية في أوروبا (يوكوم) مناقشة "تدابير محددة لحماية القوات"، مشيرا إلى أن هناك عوامل متنوعة قد تؤثر على هذه القرارات.
     
وقال المتحدث: "بالشراكة الوثيقة مع حلفائنا من الدولة المضيفة، تظل كل من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهول وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ليكنهيث في حالة تأهب"، والأخيرة قاعدة جوية بريطانية أخرى قريبة.
     
وأضاف: "نتخذ معا إجراءات منسقة ومناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية، والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدول المضيفة، والمتعاقدين، وجميع عائلاتنا". 
     
ويأتي ذلك بعد أسابيع من سحب الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة جوية بريطانية أخرى هي فيرفورد، بسبب ما قال الرئيس دونالد ترامب إنها تهديدات مرتبطة بإيران.
     
وجاء ذلك عقب حادث أمني وقع في القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا في أيلول، رجّح رئيس الوزراء آندي بورنم إن يكون الحرس الثوري الإيراني وراءه.
     
وأوقف سبعة أشخاص، بينهم بريطاني إيراني، على خلفية ما يشتبه أنه مخطط لاستهداف القاعدة، وتم توجيه اتهامات لاثنين منهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي. 

أخبار دولية

واشنطن

طائرات

قاعدة بريطانية

LBCI التالي
روبيو: اليوم الأول من المباحثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي بنّاء
روبيو: لا حاجة لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-31

روسيا تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد تحذير أميركي من هجوم في موسكو

LBCI
أخبار دولية
2026-11-01

"باينانس" تعلن استئناف عمليات السحب بعد قرصنة واسعة لأصولها المشفرة

LBCI
أخبار دولية
00:12

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

LBCI
أخبار دولية
2026-10-17

كندا تعلن سقوط قتلى إثر "حادث" في قاعدة عسكرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:59

نتانياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية في مواجهة التهديد الإيراني

LBCI
أخبار دولية
10:53

الحوثيون يعلنون شن هجمات على الرياض

LBCI
أخبار دولية
10:43

حرب آيزنكوت يعلن تقديم مشروع قانون في الكنيست لإنشاء لجنة تحقيق في هجمات 7 أكتوبر

LBCI
أخبار دولية
10:30

بدر عبد العاطي: الجيش المصري موجود في السعودية منذ أشهر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:02

التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟

LBCI
أخبار لبنان
08:23

الرئيس عون بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الأمينة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

كاتس: الحرس الثوري يستهدف المدنيين وهدفه الضغط على الجبهة الداخلية لدفعها للضغط علينا لوقف هجماتنا لكننا لن نوقف عمليات الجيش الإسرائيلي في إيران

LBCI
منوعات
2026-05-20

ما لا يعرفه كثيرون عن العائلة الملكية البريطانية… أسرار يكشفها خادم سابق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:28

دجاج كوردون بلو بلمسة لبنانية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:08

الخارجية القطرية: اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية مع الرئيس الأميركي اتسم بالإيجابية

LBCI
أخبار دولية
08:05

ترامب: الحرب مع إيران انتهت عملياً من الناحية العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

اعتصام لرابطة اساتذة التعليم الثانوي أمام مبنى وزارة التربيةاعتراضاً على القرار ١٥١٣

LBCI
أخبار لبنان
07:56

انعقاد مؤتمر للتنمية الاقتصادية في طرابلس برعاية سلام

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روبيو: ناقشت مستقبل اليونيفيل مع ماكرون ونحن بحاجة إلى آلية للتحقق تحظى بثقة الجميع

LBCI
أخبار لبنان
04:44

افتتاح المفاوضات مع صندوق النقد في وزارة المالية.. جابر: نأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع وإقرار قانون الفجوة مدخل لمعالجة الأزمة المصرفية

LBCI
أخبار لبنان
04:28

باسيل من بعبدا: نقترح تشكيل قوة دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وندعو لتحييد لبنان عن صراعات المحاور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 10-11-2026

LBCI
صحف اليوم
23:58

بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين

LBCI
حال الطقس
02:25

طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا

LBCI
أخبار دولية
13:49

مدارس الرياض تعود لاعتماد التعليم عن بعد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More