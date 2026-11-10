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روبيو: اليوم الأول من المباحثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي بنّاء

أخبار دولية
2026-11-10 | 09:45
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روبيو: اليوم الأول من المباحثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي بنّاء
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روبيو: اليوم الأول من المباحثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي بنّاء

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اليوم الأول من المباحثات التي ترعاها بلاده بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي كان بنّاء، معتبرا أنه ينبغي توسيع صيغة التفاوض لتشمل الأوروبيين.
     
وقال روبيو في ختام اجتماع وزاري لدول مجموعة السبع في باريس إن اليوم الأول كان "مثمرا للغاية"، مع تبقي "الكثير من العمل". أضاف: "هدفنا... هو أن يتم توسيع هذه الصيغة الثلاثية، وألا تتعلق فقط بالولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، لكن أيضا الأوروبيين الذين سيكونون ممثلين بشكل مباشر على الطاولة في إطار هذه المباحثات"، وذلك لأنهم "جزء من حل هذه المشكلة على المدى البعيد".

أخبار دولية

روبيو

المباحثات

الروسية

الأوكرانية

أبوظبي

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