بدر عبد العاطي: الجيش المصري موجود في السعودية منذ أشهر

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنّ هناك وجودا عسكريا مصريا في السعودية منذ أشهر، وذلك بعد أسبوعين على منح مجلس النواب تفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.



وقال عبد العاطي في مقابلة باللغة الإنكليزية مع قناة "فرانس 24" بُثّت الإثنين، إنّ مصر تعمل الآن على "تعزيز" الانتشار، وهي خطوة لم يتم الإعلان عنها سابقا.



وأضاف: "لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناء على طلب إخواننا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية... نحن نعمل على تعزيز ذلك".



والشهر الماضي، أجاز البرلمان المصري تقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين، بناء على طلب السيسي.



ولم يتّضح حينها ما إذا كان المشرّعون على علم بالوجود العسكري القائم فعلا على الأراضي السعودية. وقد أفاد مشرّعون وكالة فرانس برس بأنّهم لم يتلقّوا تفاصيل بشأن نطاق أو حجم الانتشار المزمع.



وقال عبد العاطي: "وجودنا هناك (بدأ) قبل بضعة أشهر بعد الهجمات والاعتداءات على المملكة العربية السعودية خلال التصعيد مع إيران"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.



وأوضح أنّ الانتشار العسكري المصري المقبل سيتم "لأهداف دفاعية"، بما في ذلك "قدرات الدفاع الجوي للدفاع عن المواقع الحساسة المختلفة في السعودية، بما يشمل بالطبع المواقع المقدسة وغيرها".



واتهمت السلطات السعودية الحوثيين أكثر من مرة بشنّ هجمات على منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، الأمر الذي نفته حركة "أنصار الله".



وقلّل عبد العاطي الذي كان يتحدث في باريس خلال حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، من شأن إعلان عضو المجلس السياسي للحركة محمد علي الحوثي، بأنّ تقديم مصر دعم دفاعي للسعودية هو بمثابة "إعلان حرب".



وقال: "إذا كنتم تذكرون، فقد قال مسؤول حوثي كبير آخر إنّهم يقدّرون ويرحّبون بأي دور تلعبه مصر للتوسط وخفض التصعيد. هذا ما نحاول القيام به، لأنّه لا يوجد حل عسكري".



ولم تعلّق الرياض التي تعدّ أحد أقرب حلفاء القاهرة وداعم مالي رئيسي لإدارة السيسي، علنا على احتمال تدخّل مصر.