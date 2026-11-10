حرب آيزنكوت يعلن تقديم مشروع قانون في الكنيست لإنشاء لجنة تحقيق في هجمات 7 أكتوبر

أعلن حزب غادي آيزنكوت تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي خطوة طالما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.



وذكر حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت أنه قدم مع أحزاب أخرى "مجموعة من مشاريع القوانين" تشمل أيضا الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحها نتنياهو قبل هجوم العام 2023، وأدت إلى اندلاع احتجاجات من بين الأكبر في تاريخ إسرائيل.