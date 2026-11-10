الحوثيون يعلنون شن هجمات على الرياض

أعلن الحوثيون شن هجمات على العاصمة السعودية شملت المطار ومحطات ضخ خط أنابيب شرق-غرب بعد ساعات من انفجارات دوّت في الرياض، فيما يتواصل تبادل الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحوثيين المدعومين من إيران.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الثلاثاء في بيان مصوّر على تلغرام إن قواته نفّذت "أربع عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".



وأضاف أن استهدافات الرياض شملت مطار خالد الدولي ومحطات ضخ في خط شرق-غرب والمركز المالي. كما أعلن استهداف شركة "أرامكو" للنفط في بقيق بشرق السعودية.



وفي وقت مبكر من الثلاثاء، سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات في الرياض، فيما تلقى سكان العاصمة تنبيها عبر رسالة نصية على هواتفهم يطلب منهم الاحتماء بسبب "تهديد جوي"، تلتها رسالة أخرى من هيئة الدفاع المدني تفيد بزوال الخطر.



وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للقوات الحكومية اليمنية على منصة إكس أن "الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".



وكان التحالف ذكر في وقت سابق أن الدفاعات الجوية دمّرت صاروخا بالستيا آخر كان متجها نحو المنطقة الجنوبية خلال الليل، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.



على وقع هذه الهجمات، اعتمدت شركات عديدة في المملكة العمل عن بُعد، وعاد الطلاب إلى الدراسة عبر الإنترنت بعد يومين فقط من عودتهم إلى مدارسهم، "في إطار استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية"، بحسب ما أفاد أولياء أمور وكالة فرانس برس بناء على رسالة تلقّوها من المؤسسات التعليمية.



وطُبّق هذا الإجراء للمرة الأولى في 11 تشرين الأول، عقب هجوم دام على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أودى بحياة 14 شخصا وإصابة المئات وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأسبوعين.

