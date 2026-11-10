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نتانياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية في مواجهة التهديد الإيراني

أخبار دولية
2026-11-10 | 10:59
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نتانياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية في مواجهة التهديد الإيراني
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نتانياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية في مواجهة التهديد الإيراني

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مجددا الثلاثاء، عقب أداء نواب الكنيست الجديد اليمين الدستورية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الذي تمثّله إيران للدولة العبرية.
     
وقال نتانياهو في خطاب أمام الكنيست "تعمل إيران على إعادة بناء التهديد النووي... وفي المستقبل القريب جدا، سنواجه ضغوطا دولية للقبول بإيران مسلحة نوويا". وأضاف "في مواجهة هذه التهديدات، لا بد لنا من القيام بأمر واحد فقط تحت هذه القبة: تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانبا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، واصفا التهديد الإيراني بأنه "وجودي".

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