وصف غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو خلال بدء أعمال الكنيست الجديد الثلاثاء، بـ"المخزي" و"المثير للكراهية".وقال آيزنكوت في بيان صادر عن مكتبه: "استمعت بعناية إلى الخطاب المضلّل، والمثير للفتنة والكراهية، والمخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي استغلّ حدثا رسميا... لأغراض سياسية".واعتبر أنّ "استمرار نتنياهو في السلطة يقسّم إسرائيل ويعرض أمنها للخطر"، قائلا: "أنا الآن على قناعة أكثر بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة".