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انتخاب جيم جوردان حليف ترامب المقرب زعيما للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي
أخبار دولية
2026-11-10 | 23:39
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انتخاب جيم جوردان حليف ترامب المقرب زعيما للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي
انتُخب جيم جوردان، حليف الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه المتشددة، زعيما للجمهوريين في مجلس النواب الثلاثاء، متغلبا على منافسه المحافظ ستيف سكاليس، في وقت لا يزال الحزب يعاني تداعيات الهزيمة القاسية في انتخابات منتصف الولاية.
وتغلب جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب والسياسي المعروف بأسلوبه الهجومي، على منافسه بأغلبية 106 أصوات مقابل 73 صوتا في اقتراع سري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، ما يعني أنه سيتولى قيادة المعارضة الجمهورية في مواجهة الأغلبية الديموقراطية خلال العامين المقبلين.
وسيخلف عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي تنحى عن منصبه كزعيم للجمهوريين بعدما فقد حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات الأسبوع الماضي.
وفي مجلس الشيوخ الأميركي، أعاد الجمهوريون انتخاب جون ثون زعيما لهم، رغم مطالبة بعض الأعضاء المحافظين بالمحاسبة على خلفية الخسارة الأخيرة.
وكان جوردان طرح نفسه كـ"مقاتل" يحتاج إليه الجمهوريون لمواجهة الديموقراطيين خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
وجاء انتخابه زعيما للجمهوريين بعدما عطل المشرعون المحافظون الإجراءات موقتا، مطالبين باستراتيجية أكثر وضوحا لمواجهة الأغلبية الديموقراطية القادمة.
وقال ثون في بيان "أقدر أنه أتيحت لي فرصة إجراء حوار مفتوح وصادق وشفاف مع زملائي اليوم"، مضيفا أنه يتشرف بدعمهم.
وتعهد ثون الذي سيصبح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير، العمل مع ترامب ومواجهة مساعي الديموقراطيين لتنفيذ "أجندتهم الليبرالية اليسارية المتطرفة".
أخبار دولية
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