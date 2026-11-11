اختراق ثلاجات متاجر فرنسية... فصل جديد في حرب الظل الإيرانية

اعتبر محللون أن الهجوم السيبراني الذي استهدف ثلاجات في متاجر كبرى في فرنسا وحمّلت باريس إيران مسؤوليته، يمثل فصلا جديدا في حملة تشنها طهران ضد الولايات المتحدة، بعدما اتّسع نطاقها إلى الأراضي الأوروبية.



وتعرضت مئات من فروع متاجر كبرى في فرنسا لهجمات إلكترونية يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في ثلاجاتها وبراداتها، ما اضطر العديد منها إلى التخلص من مخزوناتها الكاملة من المواد الغذائية القابلة للتلف.



وقالت فرنسا إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هذه الهجمات الإلكترونية "غير المسبوقة"، وهو اتهام رفضته إيران.



وسُجلت منذ ذلك الحين حوادث مماثلة في دول أوروبية أخرى.



ففي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت متاجر في تسع دول أوروبية أخرى على الأقل لما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني استهدف أنظمة التجميد لديها.



وكثفت إيران عملياتها على الأراضي الأوروبية منذ اندلاع الحرب التي بدأت عقب الضربات الإسرائيلية-الأميركية على الجمهورية الإسلامية في شباط/فبراير، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وخبراء.



كما حذرت إيران من أن أي ضربات متجددة ستستتبعها عمليات انتقامية.



وقال مصدر أمني أوروبي لوكالة فرانس برس إن إيران "وجهت في الأيام الأخيرة إشارات واضحة إلى عدد من الدول محذرة من أنه في حال شن ضربات أميركية-إسرائيلية كبرى أخرى عليها، سيؤدي ذلك إلى عواقب في أوروبا".



وسبق أن وُجِّهت إلى طهران اتهامات بالتخطيط لشن هجمات متنوعة على مصالح أميركية في أوروبا، بما في ذلك استهداف قاعدتين جويتين تستخدمهما الولايات المتحدة في بريطانيا، وقد سحب الجيش الأميركي الاثنين طائرات من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.



كما وُجّهت إليها اتهامات بتجنيد وكلاء لتنفيذ هجمات شملت فرعا لمصرف "بنك أوف أميركا" في باريس خلال الربيع الماضي، بالإضافة إلى استهداف مواقع يهودية، بحيث تعرضت كُنس لهجمات في كل من بلجيكا وهولندا.



واتهمت باريس أيضا إيران بنشر معلومات مضللة تتعلق بالاحتجاجات التي تهز فرنسا، وبإساءة معاملة ثاني أرفع دبلوماسي في السفارة الفرنسية في طهران في تشرين الأول/أكتوبر.



- ترهيب -



تشهد الحرب جمودا منذ أشهر في ظل مساع جارية لتجنب استئناف الأعمال العدائية.



وتصاعدت التهديدات باحتمال استهداف أوروبا، ضمن الدعاية التي روجت لها منصات مقربة من طهران.



وفي مقطع فيديو دعائي أُنشئ مؤخرا باستخدام الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "أوروبا تحترق" وتداولته شبكات مقربة من إيران، تظهر قواعد أوروبية عدة، من بينها قاعدتا فيرفورد في بريطانيا وإيستر في فرنسا، وهي تتعرض للهجوم.



كما يظهر ساروخ يخترق أجواء مدن شهيرة عدة مثل باريس ولندن، بينما يركض مدنيون في الشوارع مع انطلاق صفارات الإنذار. ويُسمع تعليق صوتي باللغة الإنكليزية يقول "أنتم لستم أعداءنا، لكن أي شخص في أي مكان في أوروبا يساعد أميركا على إلحاق الأذى بنسائنا وأطفالنا، فهو عدو لنا".



وأفادت مجموعة "سايت" المعنية برصد النشاطات الاستخباراتية بأن منصة "تيبان" الناطقة بالفارسية نشرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر مقطع فيديو يستهدف ما سمته "أوكار الشيطان" في إشارة إلى القواعد العسكرية الأميركية، بما في ذلك قواعد في أوروبا مثل قاعدة رامشتاين في ألمانيا وقاعدة بيزمير في بلغاريا.



من التهديدات الإرهابية وصولا إلى الهجمات السيبرانية، رأى كليمان تيرم، المتخصص في الشأن الإيراني في جامعة مونبولييه بول فاليري في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ذلك يمثل استمرارا لاستراتيجية التهديدات غير المتماثلة التي تتبعها إيران، وإصرارها على نقل ساحة المعركة إلى الأراضي الأوروبية".



وأضاف "إنه يشبه الأسلوب الذي تتبعه روسيا في عملياتها في أوروبا لضرب العمق الاستراتيجي لأوكرانيا. فما هو العمق الاستراتيجي للجيش الأميركي في مواجهته مع إيران؟ وما الذي يقع بين إيران والولايات المتحدة؟ أوروبا".



- "تصعيد أفقي" -



وقال ثيرم إن نطاق الأهداف المحتملة توسّع، بعدما كانت المصالح الأميركية أو اليهودية هي محور التركيز الأساسي في السابق.



وأضاف "نحن نشهد الآن تصعيدا أفقيا، وتوسعا جغرافيا للصراع، وتحولا في طبيعة الأهداف نحو البنى التحتية المدنية، مثل أنظمة التبريد".



وتتمثل إحدى مزايا العمليات السيبرانية في أنها تتيح إمكان الإنكار.



وتعد إيران من بين الأطراف الرائدة في هذا المجال.



وقال أنتوني شي، وهو محلل في مجال الأمن السيبراني في شركة "سكواد"، لوكالة فرانس برس إن "إيران تملك قدرات سيبرانية هجومية متطورة للغاية" وهي "متخصصة في أعمال التخريب أكثر من تخصصها في سرقة البيانات".



وعلى عكس بعض الجهات الفاعلة الأخرى على مستوى الدول التي قد تستعين بمجرمين إلكترونيين لتنفيذ عملياتها، فإن "إيران معروفة عموما بأنها تتولى تنفيذ مثل هذه العمليات بنفسها".



من جهته، قال كريس فانهولست، خبير الأمن السيبراني في شركة "سكواد"، إن عملية الاختراق التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى كانت مختلفة عن الهجمات الإلكترونية السابقة.



وأشار إلى "طبيعة الهدف والرسالة التي يبعث بها ومفادها أنه بإمكاننا الوصول إلى أي شخص في العالم المادي".



وأضاف "لم يقتصر الأمر على شركة واحدة، فقد كانت هناك المئات (...) كان النطاق واسعا للغاية. أما الهدف فكان زعزعة الاستقرار".

