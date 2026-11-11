الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختراق ثلاجات متاجر فرنسية... فصل جديد في حرب الظل الإيرانية

أخبار دولية
2026-11-11 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختراق ثلاجات متاجر فرنسية... فصل جديد في حرب الظل الإيرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
اختراق ثلاجات متاجر فرنسية... فصل جديد في حرب الظل الإيرانية

اعتبر محللون أن الهجوم السيبراني الذي استهدف ثلاجات في متاجر كبرى في فرنسا وحمّلت باريس إيران مسؤوليته، يمثل فصلا جديدا في حملة تشنها طهران ضد الولايات المتحدة، بعدما اتّسع نطاقها إلى الأراضي الأوروبية.
     
وتعرضت مئات من فروع متاجر كبرى في فرنسا لهجمات إلكترونية يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في ثلاجاتها وبراداتها، ما اضطر العديد منها إلى التخلص من مخزوناتها الكاملة من المواد الغذائية القابلة للتلف.
     
وقالت فرنسا إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هذه الهجمات الإلكترونية "غير المسبوقة"، وهو اتهام رفضته إيران.
     
وسُجلت منذ ذلك الحين حوادث مماثلة في دول أوروبية أخرى.
     
ففي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت متاجر في تسع دول أوروبية أخرى على الأقل لما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني استهدف أنظمة التجميد لديها.
     
وكثفت إيران عملياتها على الأراضي الأوروبية منذ اندلاع الحرب التي بدأت عقب الضربات الإسرائيلية-الأميركية على الجمهورية الإسلامية في شباط/فبراير، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وخبراء.
     
كما حذرت إيران من أن أي ضربات متجددة ستستتبعها عمليات انتقامية.
     
وقال مصدر أمني أوروبي لوكالة فرانس برس إن إيران "وجهت في الأيام الأخيرة إشارات واضحة إلى عدد من الدول محذرة من أنه في حال شن ضربات أميركية-إسرائيلية كبرى أخرى عليها، سيؤدي ذلك إلى عواقب في أوروبا".
     
وسبق أن وُجِّهت إلى طهران اتهامات بالتخطيط لشن هجمات متنوعة على مصالح أميركية في أوروبا، بما في ذلك استهداف قاعدتين جويتين تستخدمهما الولايات المتحدة في بريطانيا، وقد سحب الجيش الأميركي الاثنين طائرات من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
     
كما وُجّهت إليها اتهامات بتجنيد وكلاء لتنفيذ هجمات شملت فرعا لمصرف "بنك أوف أميركا" في باريس خلال الربيع الماضي، بالإضافة إلى استهداف مواقع يهودية، بحيث تعرضت كُنس لهجمات في كل من بلجيكا وهولندا.
     
واتهمت باريس أيضا إيران بنشر معلومات مضللة تتعلق بالاحتجاجات التي تهز فرنسا، وبإساءة معاملة ثاني أرفع دبلوماسي في السفارة الفرنسية في طهران في تشرين الأول/أكتوبر.
     
- ترهيب -
     
تشهد الحرب جمودا منذ أشهر في ظل مساع جارية لتجنب استئناف الأعمال العدائية.
     
وتصاعدت التهديدات باحتمال استهداف أوروبا، ضمن الدعاية التي روجت لها منصات مقربة من طهران.
     
وفي مقطع فيديو دعائي أُنشئ مؤخرا باستخدام الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "أوروبا تحترق" وتداولته شبكات مقربة من إيران، تظهر قواعد أوروبية عدة، من بينها قاعدتا فيرفورد في بريطانيا وإيستر في فرنسا، وهي تتعرض للهجوم.
     
كما يظهر ساروخ يخترق أجواء مدن شهيرة عدة مثل باريس ولندن، بينما يركض مدنيون في الشوارع مع انطلاق صفارات الإنذار. ويُسمع تعليق صوتي باللغة الإنكليزية يقول "أنتم لستم أعداءنا، لكن أي شخص في أي مكان في أوروبا يساعد أميركا على إلحاق الأذى بنسائنا وأطفالنا، فهو عدو لنا".
     
وأفادت مجموعة "سايت" المعنية برصد النشاطات الاستخباراتية بأن منصة "تيبان" الناطقة بالفارسية نشرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر مقطع فيديو يستهدف ما سمته "أوكار الشيطان" في إشارة إلى القواعد العسكرية الأميركية، بما في ذلك قواعد في أوروبا مثل قاعدة رامشتاين في ألمانيا وقاعدة بيزمير في بلغاريا.
     
من التهديدات الإرهابية وصولا إلى الهجمات السيبرانية، رأى كليمان تيرم، المتخصص في الشأن الإيراني في جامعة مونبولييه بول فاليري في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ذلك يمثل استمرارا لاستراتيجية التهديدات غير المتماثلة التي تتبعها إيران، وإصرارها على نقل ساحة المعركة إلى الأراضي الأوروبية".
     
وأضاف "إنه يشبه الأسلوب الذي تتبعه روسيا في عملياتها في أوروبا لضرب العمق الاستراتيجي لأوكرانيا. فما هو العمق الاستراتيجي للجيش الأميركي في مواجهته مع إيران؟ وما الذي يقع بين إيران والولايات المتحدة؟ أوروبا".
     
- "تصعيد أفقي" -
     
وقال ثيرم إن نطاق الأهداف المحتملة توسّع، بعدما كانت المصالح الأميركية أو اليهودية هي محور التركيز الأساسي في السابق.
     
وأضاف "نحن نشهد الآن تصعيدا أفقيا، وتوسعا جغرافيا للصراع، وتحولا في طبيعة الأهداف نحو البنى التحتية المدنية، مثل أنظمة التبريد".
     
وتتمثل إحدى مزايا العمليات السيبرانية في أنها تتيح إمكان الإنكار.
     
وتعد إيران من بين الأطراف الرائدة في هذا المجال.
     
وقال أنتوني شي، وهو محلل في مجال الأمن السيبراني في شركة "سكواد"، لوكالة فرانس برس إن "إيران تملك قدرات سيبرانية هجومية متطورة للغاية" وهي "متخصصة في أعمال التخريب أكثر من تخصصها في سرقة البيانات".
     
وعلى عكس بعض الجهات الفاعلة الأخرى على مستوى الدول التي قد تستعين بمجرمين إلكترونيين لتنفيذ عملياتها، فإن "إيران معروفة عموما بأنها تتولى تنفيذ مثل هذه العمليات بنفسها".
     
من جهته، قال كريس فانهولست، خبير الأمن السيبراني في شركة "سكواد"، إن عملية الاختراق التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى كانت مختلفة عن الهجمات الإلكترونية السابقة.
     
وأشار إلى "طبيعة الهدف والرسالة التي يبعث بها ومفادها أنه بإمكاننا الوصول إلى أي شخص في العالم المادي".
     
وأضاف "لم يقتصر الأمر على شركة واحدة، فقد كانت هناك المئات (...) كان النطاق واسعا للغاية. أما الهدف فكان زعزعة الاستقرار".
     

أخبار دولية

ثلاجات

متاجر

فرنسية...

الإيرانية

ترامب يصف وزير الدفاع الأميركي بـ"الوطني" العظيم بعد فشل مسعى عزله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-11-02

هجمات إلكترونية جديدة تستهدف ثلاجات متاجر في دول أوروبية

LBCI
أخبار دولية
2026-11-05

الكرملين ينفي ضلوع موسكو بهجمات سيبرانية طالت ثلاجات متاجر في أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-06

برّادات متاجر أوروبا تخترق… هل الغذاء في خطر؟

LBCI
آخر الأخبار
07:59

الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الفرنسية بوقوف الحرس الثوري وراء هجمات إلكترونية استهدفت متاجر وتصفها بأنها "لا أساس لها وعدائية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:36

ترامب يصف وزير الدفاع الأميركي بـ"الوطني" العظيم بعد فشل مسعى عزله

LBCI
أخبار دولية
00:33

مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين يحبط مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث

LBCI
أخبار دولية
00:30

المشرعون الأميركيون يدعون لإجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

LBCI
أخبار دولية
00:24

قادة العالم يعتلون المنصة في مؤتمر "كوب31" الأربعاء مع غياب أسماء بارزة عن الحدث

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-10

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": سيتم إجراء أول اتصال بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن الساعة ٢١ بتوقيت بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-25

ترامب: إيران الفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-10

ليل هادئ في بعلبك - الهرمل وغارات على البقاع الغربي...

LBCI
موضة وجمال
2026-09-23

لماذا لا يمحنك مزيل العرق نتيجة فعّالة؟... طبيبة تكشف الخطأ الذي قد ترتكبه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:08

مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما

LBCI
أخبار دولية
17:00

من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
16:59

بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية

LBCI
أخبار دولية
13:46

مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:26

طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:28

هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني

LBCI
أخبار دولية
17:00

من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
17:30

تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
13:59

توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية

LBCI
أخبار دولية
17:54

المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً

LBCI
أخبار لبنان
17:47

بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني

LBCI
خبر عاجل
13:42

معلومات الـLBCI: النائب العراقي السابق احمد العلواني وجد مقتولا في طريق الجديدة

LBCI
خبر عاجل
00:49

الشخصان المشتبه في تورّطهما في قتل النائب العراقي السابق في بيروت كما رصدتهما كاميرات المراقبة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More