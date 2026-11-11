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وزير الخزانة الأميركي ينتقل للإقامة بقاعدة عسكرية بعد تهديد إيراني

أخبار دولية
2026-11-11 | 03:26
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وزير الخزانة الأميركي ينتقل للإقامة بقاعدة عسكرية بعد تهديد إيراني
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وزير الخزانة الأميركي ينتقل للإقامة بقاعدة عسكرية بعد تهديد إيراني

انتقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من منزله في واشنطن للإقامة في قاعدة عسكرية بعد تهديد إيراني لحياته، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.
     
ويقود بيسنت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط المساعي الأميركية لـ"خنق" إيران اقتصاديا من خلال مجموعة من العقوبات.
     
وحذّر رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون الشهر الماضي من أن إيران "كثّفت بشكل كبير" مساعيها لاستهداف أميركيين في الشرق الأوسط وخارجه.
     
وتشمل هذه المساعي تكثيف العمل لاستهداف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، من بينهم بيسنت، وفق ما أوردت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.
     
وبحسب المصادر التي لم تكشف هوياتها، بلغ التخطيط الإيراني لاستهداف مسؤولين أميركيين "مرحلة أكثر تقدّما"، لكن مدى خطورة التهديدات التي تستهدف بيسنت لم يتّضح.
     
وطلبت وكالة فرانس برس تعليقا من وزارة الخزانة الأميركية.
     
وطلبت واشنطن الشهر الماضي من موظفي سفارتها في الرياض وعائلاتهم مغادرة السعودية في ظل تصاعد هجمات الحوثيين.
     
وسحب الجيش الأميركي أيضا بعض طائراته من قاعدتين بريطانيتين خلال الأسابيع الأخيرة، إثر تقارير عن تهديدات إيرانية.
     
وتتكثّف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء إن "الحملة الاقتصادية (ضدّ إيران) مدمرة للغاية، لدرجة أنه لا توجد حاليا ضرورة لعمليات قتالية كبرى".

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