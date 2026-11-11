الوفد الأوكراني إلى محادثات أبوظبي يلتقي المبعوثين الأميركيين والأوروبيين

التقى أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض في أبوظبي الأربعاء المبعوثين الأوروبيين والأميركيين عقب محادثات أجروها مع الجانب الروسي، وفق ما أفاد مصدر في الوفد وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن اليوم الثاني من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية استمرت "ساعتين"، وبعد انتهائها بدأ "اجتماع مع الأوروبيين والأميركيين".

