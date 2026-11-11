غوتيريش يندّد في مؤتمر كوب31 بجماعات ضغط تدفع نحو ارتهان مستمر للوقود الأحفوري

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد في أنطاليا، على الاستغناء التام عن الوقود الأحفوري وتجاوز خلافاتهم للتوصل إلى أفضل السبل لمكافحة الاحترار، في قمة يغيب عنها قادة كثر.



وقال غوتيريش "إن الحقيقة المريرة هي أن أزمة المناخ تتجاوزنا"، قبل التطرق إلى السبب الرئيسي للتغير المناخي.



وأضاف: "إن الوقود الأحفوري يجب أن ينقرض على غرار الديناصورات، لكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه. لم تكن للديناصورات جماعة ضغط، لكن للوقود الأحفوري جماعة ضغط".



وشدد على وجوب أن "يتعيّن على أولئك الذين يجنون الأرباح من الوقود الأحفوري أن يسهموا في تغطية ثمن الأضرار التي يتسبب بها".



وأوضح أنّ أكبر تسع شركات نفط في العالم "لقد حقّقت أرباحا بلغت 95 مليار دولار (85,3 مليار يورو) في الربع الأخير وحده وقد حان الوقت لأن تفرض الحكومات ضرائب على هذه الأرباح وتستخدم هذه الموارد لمساعدة الدول الأكثر ضعفا على التعافي".



ويلتقي نحو مئتين من القادة الأربعاء والخميس خلال المؤتمر، بنهاية عام تسبب فيه التغير المناخي بأضرار كبرى، من فيضانات جارفة في النيبال إلى موجات الحر في أوروبا.