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وزراء خارجية مجموعة السبع: قلقون إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة
أخبار دولية
2026-11-11 | 08:17
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وزراء خارجية مجموعة السبع: قلقون إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة
عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع عن "قلقهم البالغ إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة"، وفق ما أفاد بيان مشترك أصدرته الحكومة البريطانية.
كما أيد وزراء مجموعة السبع اتهام بريطانيا لإيران بالضلوع في حادثة وقع في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكيّ
البريطاني في 27 أيلول.
ونفى السفير الإيرانيّ لدى بريطانيا أي ضلوع لطهران في الأمر.
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