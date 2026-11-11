بكين تبلغ واشنطن استعدادها لتعزيز التعاون قبيل قمة شي وترامب

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأميركي ماركو روبيو استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين شي جينبينغ ودونالد ترامب على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.



وأوردت الخارجية الصينية في بيان، أن وانغ نقل لروبيو "استعداد الصين لتعزيز التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة... وتوفير دعم متبادل للاقامة الناجحة للقاء القادة في منتدى أبيك 2026"، مشيرة إلى أن الاتصال بين الوزيرين كان "بنّاء".



ويعقد المنتدى في مدينة شينزين بجنوب الصين يومي 18 و19 تشرين الثاني.