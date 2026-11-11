أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا اذا استُخدمت لشنّ هجمات

هدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف قواعد أميركية خارج الشرق الأوسط إذا ما استُخدمت لشن هجمات ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك في مقابلة بثّتها قناة الميادين.



وقال رضائي، وفق مقتطفات باللغة الفارسية حصلت عليها وكالة فرانس برس من المقابلة مع القناة، ومقرها بيروت: "إذا أقلعت طائرات أميركية من قاعدة عسكرية أميركية، حتى وإن كانت تقع في دولة أوروبية أو في منطقة أخرى بعيدة، لقصف إيران، فإننا سنستهدف تلك القواعد أيضا".

