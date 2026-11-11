الحوثيون: هاجمنا محطة ضخ في منطقة ينبع بطائرة مسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت محطة ضخ في مدينة ينبع السعودية على البحر الأحمر باستخدام طائرة مسيرة.



ونفى سريع في بيان ما قاله التحالف الذي تقوده السعودية عن اعتراض طائرة مسيرة فوق مكة المكرمة، مؤكدا أن عمليات الحوثيين تستهدف منشآت نفطية وقواعد عسكرية سعودية.