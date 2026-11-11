زيلينسكي يتحدث عن "فرصة سانحة" لتحقيق اختراق في المباحثات مع روسيا قبل 2027

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن "فرصة سانحة" لتحقيق اختراق في المباحثات الرامية لإنهاء الحرب مع روسيا قبل 2027، وذلك مع وصوله إلى إيرلندا حيث من المقرر أن يلتقي بمبعوثين أميركيين بعد زيارتهما موسكو الخميس.وقال "توجد اليوم بالفعل هذه الفرصة السانحة حينما يرغب كل المشاركين المنخرطين حاليا في عملية التفاوض بصدق في تحقيق نتيجة قبل عام 2027" مضيفا أنه يأمل أن يعود المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من لقائهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعهما "تفاصيل محددة".