آلاف المدارس الإيطالية تلقت بلاغات كاذبة عن وجود قنابل

تلقت آلاف المدارس الإيطالية الأربعاء بلاغات كاذبة عن وجود قنابل، ما أدى إلى إخلاء بعضها، فيما أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عدم رصد أي "تهديد ملموس".



كما أُعلن عن بلاغات كاذبة مشابهة في مدارس في بريطانيا وإيرلندا، ما أدى إلى إخلاء عدد منها.



وتلقى نحو 6300، من أصل 7476، مدرسة عامة إيطالية بلاغات تحذير، وفق ما ذكره وزير التعليم جوزيبي فالدتارا.



وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أنه لم يتم رصد أي "تهديد ملموس".



وقالت ميلوني في كلمة مصورة عقب اجتماع عقدته في روما مع الوزراء المعنيين ومسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني: "في العديد من المؤسسات التعليمية، تم إخراج التلاميذ، وقامت قوات الأمن بتفتيش القاعات واحدة تلو الأخرى¨.



وأضافت: "لم نعثر على شيء، في أي مدرسة من المدارس".



وأشارت الى أن هذه البلاغات التي وردت بالبريد الإلكتروني تهدف في المقام الأول إلى "بث الخوف" وإثارة "الشكوك" و"الفوضى". وأكدت أن المحققين الإيطاليين يعملون مع نظرائهم الأوروبيين لتحديد هوية مرسلي هذه البلاغات، من دون الخوض في تكهنات حول مصدرها.



وقال رئيس رابطة مديري المدارس الإيطالية أنطونيلو جانيلي إن التهديدات كانت "زائفة بوضوح". لكنه أضاف أنها تكشف "مدى الضرر والإرباك الواسع الذي يمكن أن يسببه انعدام المسؤولية عندما يقترن بالقدرة الاستثنائية على التواصل عبر الأدوات المتاحة لدينا اليوم". وتابع: "نأمل بأن يتم الكشف عن.. مصدر هذه التهديدات سريعا وتحديد هوية المسؤولين عنها".



وتأتي التهديدات بعد سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك على متن رحلات جوية في أنحاء أوروبا، وهجمات إلكترونية استهدفت أنظمة تبريد السلع في متاجر في مختلف البلدان الأوروبية، بما فيها إيطاليا.



وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السبت إن قراصنة إلكترونيين ينشرون بياناته الشخصية على الإنترنت بسبب دعم إيطاليا لأوكرانيا.



وأثارت الهجمات تحذيرات من حرب متعددة الوسائل تستهدف أوروبا.