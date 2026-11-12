جنسن هوانغ يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"إنفيديا"

استقال جنسن هوانغ الخميس من منصب الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، منهيا 33 عاما على رأس الشركة العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي شارك في تأسيسها، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متّهمة بالتجسّس لحساب الصين.



وقال مجلس إدارة الشركة إن هوانغ تنحّى عن مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة، بمفعول فوري.



وستتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية موقتا مع احتفاظها بمهامها المالية، فيما سينظر مجلس الإدارة في مرشحين من داخل الشركة وخارجها لاختيار خلف دائم لهوانغ.