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إصابات بإطلاق نار في واشنطن
أخبار دولية
2026-11-12 | 09:42
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إصابات بإطلاق نار في واشنطن
أصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في قاعة رياضية في العاصمة الأميركية واشنطن الخميس، وفق ما أعلنت مسؤولة محلية.
وأشارت العضو في مجلس المدينة بروك بينتو، إلى أن إطلاق النار حصل بداخل القاعة وفي محيطها وقالت إن "أشخاصا عدة" أصيبوا.
وأوضحت أن الشرطة تجري عملية بحث عن المشبته به.
وأعلنت شرطة واشنطن على منصة إكس أنها نشرت عناصر في موقع "إطلاق نار لا يزال جاريا".
ودعت السلطات السكان إلى تجنّب المنطقة. ووقع إطلاق النار في ساعة الذروة واستدعى تدخلا واسعا للشرطة.
وتبعد الصالة الرياضية أكثر بقليل من كيلومتر عن البيت الأبيض.
وكان مايكل كارني على جهاز للمشي حين دوّت الطلقات. وقال لـ"واشنطن صن" إنه سمع "دويا"، ثم رأى شخصا ملقى على الأرض داخل الصالة مصابا في الرأس.
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بإطلاق
واشنطن
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