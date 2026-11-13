وزير الخزانة الأميركيّ: تهديدات بالقتل من إيران لن تخيفني

أكّد وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي أنّ تهديدات بالقتل من إيران لن تخيفه.



جاء ذلك بعد أن انتقل بيسنت من مقر إقامته في واشنطن العاصمة لقاعدة عسكرية أميركية.