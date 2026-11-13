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مصدران لرويترز: العراق أعاد تفعيل مسار بري عبر سوريا لتصدير النفط
أخبار دولية
2026-11-13 | 08:33
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مصدران لرويترز: العراق أعاد تفعيل مسار بري عبر سوريا لتصدير النفط
قال مصدران لرويترز إن العراق أعاد تفعيل مسار بري عبر سوريا لتصدير النفط الخام إلى ميناء بانياس، في إطار سعيه لإيجاد بدائل لمضيق هرمز بعد تعطل حركة الشحن فيه بسبب الحرب مع إيران.
وقال باسم عبد الكريم، المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية، إن مجموعة الطاقة القطرية يو.سي.سي القابضة تشحن النفط الخام العراقي بالشاحنات إلى ميناء بانياس منذ الشهر الماضي.
وأضاف أن الشركة بدأت نقل ما بين 120 ألفا و150 ألف برميل يوميا بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن تتحدد الكميات المنقولة وفقا لتوافر الشاحنات.
ولم ترد يو.سي.سي القابضة وسومو على طلبات للتعليق.
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