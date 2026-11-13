وزير الخزانة الأميركي يحمل وزارة التجارة مسؤولية الإخفاق في قضية إنفيديا

ألقى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت باللوم على وزارة التجارة في عدم إدراج شركة ميغاسبيد السنغافورية التي تقع في قلب فضيحة تتعلق بالرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، على القائمة السوداء.



وقال بيسنت في تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، إن وزارة الخزانة، ووزارة الدفاع، ومكتب الممثل التجاري الأميركي، ووزارة الخارجية، قد أيّدوا على مدى أشهر إدراج شركة ميغاسبيد ضمن القائمة السوداء التجارية لواشنطن. وأضاف "لكن وزارة التجارة هي صاحبة القرار. يتعين سؤالهم عن إجراءاتهم الداخلية".